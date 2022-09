Raphael Veiga vai a campo e pode reforçar Palmeiras na semifinal da Libertadores

admin3 05/09/2022 - 15:27 Compartilhe

O técnico Abel Ferreira poderá ter um reforço de peso no time do Palmeiras para o jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores, contra o Athletico-PR, na noite de terça-feira. O meia Raphael Veiga, em processo de recuperação física, foi a campo no treino desta segunda e pode aparecer na partida marcada para o Allianz Parque.







O time paulista está em situação difícil no confronto porque perdeu por 1 a 0 na ida, em Curitiba. Precisa, portanto, vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Em caso de empate, o Athletico-PR avançará à grande final da competição. Flamengo e Vélez Sarsfield disputam a outra semifinal – os cariocas fizeram 4 a 0 na ida.

Precisando da vitória, o time alviverde pode ter o reforço de Veiga, que esteve em campo no treino desta segunda. O Palmeiras não revelou a situação física do meio-campista, um dos principais jogadores da equipe na temporada.

Veiga se machucou justamente no primeiro jogo contra o time paranaense. Na semana passada, sofreu uma entorse no tornozelo e deixou a partida mais cedo. Desde então, vem fazendo trabalho especial para acelerar a recuperação. Presente no treino, o meia deve constar ao menos na lista de relacionados.

Outro que deve reforçar o time é o meia Gustavo Scarpa, que cumpriu suspensão no jogo de ida da semifinal. Ele deve ser titular nesta terça. Já o meia Danilo vai desfalcar o Palmeiras pela segunda partida seguida por suspensão, por ter sido expulso na partida da volta contra o Atlético-MG, pelas quartas de final.

“Será mais um jogo decisivo e muito importante para nós e para a torcida. Se ganharmos, poderemos levar o Palmeiras à mais uma final e entrar ainda mais para a história. A gente está focado nisso e vamos tratar de fazer o nosso melhor e buscar a vitória”, diz o zagueiro e capitão Gustavo Gómez. “A força da torcida ajuda muito, eles já demonstraram isso em vários jogos, como no último jogo da Libertadores, na final do Campeonato Paulista e na Recopa. O apoio amanhã (terça) vai ser muito importante para nós e estamos trabalhando muito para conseguir essa vitória.”

Abel Ferreira deve escalar o time do Palmeiras com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga (Bruno Tabata); Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.