Raphael Veiga ressalta força da torcida e projeta ‘decisão’ contra Botafogo

24/11/2024 - 14:53

O clima de decisão já está presente na Academia de Futebol. Após vencer o Atlético-GO por 1 a 0, em Goiânia, neste sábado, o Palmeiras se reapresentou visando o embate com o Botafogo, nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo que pode encaminhar o título para uma das equipes.

Autor do único gol do time contra o Atlético-GO, Raphael Veiga projetou o duelo com o Botafogo, que tem um certo gosto de revanche para os palmeirenses, já que o clube carioca foi o responsável por tirar a equipe de Abel Ferreira da Copa Libertadores deste ano.

“É mais uma final, vale os mesmos três pontos que em outros jogos. Sabemos da grande equipe que é o Botafogo, do campeonato que estão fazendo, uma equipe que tem crescido nos últimos anos. Nosso compromisso é com nós mesmos, fazer o nosso melhor, e no final desses três jogos vamos ver a colocação. É ter a cabeça tranquila, suportar a pressão, e nos preparar para passar por tudo isso”, disse o meia, que também convocou a torcida para o duelo.

“Estamos acostumados com a atmosfera do Allianz Parque, com o campo. Ter a nossa torcida do nosso lado é muito importante, sempre deixamos claro que eles fazem a diferença”, completou.

Um dos principais jogadores do Palmeiras na era Abel Ferreira, Raphael Veiga tem sido decisivo nos últimos jogos. Além do gol diante do Atlético-GO, fez o primeiro, de falta, no triunfo, de virada, sobre o Bahia, em uma partida que o time foi abaixo tecnicamente, mas que conseguiu dar a volta por cima com a eficácia de seus jogadores.

“Sei que quando estou bem eu ajudo o time, e quando o time está bem ele me ajuda. Estou feliz, marcando gols, podendo ser decisivo em mais um jogo. Sempre procuro ajudar o Palmeiras com gols, assistências, mas eu só apareço porque temos jogadores que me ajudam dentro de campo e um staff nos bastidores por trás que também facilita as coisas para nós”, finalizou o meia, que já soma 102 gols com a camisa alviverde.

Com a vitória sobre o Atlético-GO, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão pela primeira vez na temporada. O time alviverde tem os mesmos 70 pontos do Botafogo, mas com um triunfo a mais: 21 a 20.

Além do Botafogo, o Palmeiras tem mais dois compromissos no Brasileirão, diante do Cruzeiro, fora de casa, e frente ao Fluminense, no Allianz Parque.