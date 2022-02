Raphael Veiga, do Palmeiras, termina noivado com irmã de Luan Santana

O noivado de Raphael Veiga com Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana, chegou ao fim. A informação foi confirmada pela assessoria do atleta do Palmeiras.

Bruna e o meia estavam juntos desde julho de 2020. No ano passado, o destaque do alviverde pediu a ex-namorada em casamento.

Em suas redes sociais, Bruna Santana já apagou as fotos que tinha com o jogador. Veiga, por sua vez, ainda não deletou as imagens.

