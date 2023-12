Raphael Veiga, do Palmeiras, supera medo e salta de paraquedas durante férias em Dubai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 8:20 Para compartilhar:

Raphael Veiga, meio-campista do Palmeiras, foi novamente um dos principais jogadores do time no ano. Após ajudar a equipe a erguer os bicampeonatos brasileiro e paulista de 2023, o atleta de 28 anos aproveitou o fim da temporada para curtir férias em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Durante a viagem, o meia saltou de paraquedas e aproveitou para registrar o momento em vídeo. As imagens foram compartilhas por ele nas redes sociais.

“Overcoming fears” (“Superando medos”, em tradução literal), escreveu o jogador na legenda da postagem em sua conta oficial no Instagram, onde tem 1,9 milhão de seguidores. Ele não saltou sozinho. Esteve acompanhado de um instrutor. Tudo deu certo. O professor estava de capacete. Veiga, apenas de óculos protetores.

Titular absoluto do time de Abel Ferreira, Raphael Veiga terminou 2023 com marcas expressivas. O meia marcou 18 gols e deu 16 assistências na temporada. Foram 4.830 minutos em campo ao longo de 60 partidas disputadas no ano. O bom desempenhou garantiu o jogador em todas as convocações da seleção brasileira no período, entrando em campo nos amistosos contra Marrocos, Senegal e Guiné, e também nas partidas das Eliminatórias contra Peru, Uruguai e Argentina, sempre saindo do banco de reservas. Ele ainda está em busca do seu primeiro gol com a camisa do Brasil.

Veiga chegou ao Palmeiras em 2017, mas foi emprestado ao Athletico-PR no ano seguinte. No clube paranaense, ele conquistou a Copa Sul-Americana. Retornou em 2019, mas pouco atuou com Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo. O jogador ganhou espaço com a chegada de Abel Ferreira e, desde então, se tornou homem de confiança do treinador português na criação do meio-campo da equipe.

Pelo Palmeiras, Raphael Veiga detém dez títulos: Libertadores (2020 e 2021), Brasileirão (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Supercopa do Brasil (2023), Recopa Sul-Americana (2022) e Paulistão (2020, 2022 e 2023). Ele tem contrato com o Palmeiras, mas começa a despertar interesse de fora do Brasil.

