Raphael Santana: Sicoob soma mais de 110 mil produtores com carteira ativa

23/07/2024 - 20:22

São Paulo, 23 – O gerente comercial de agronegócio do Sicoob, Raphael Santana, disse que a instituição financeira soma mais de 110 mil produtores com carteira ativa. No entanto, a região Nordeste ainda é um desafio para o banco cooperativista, que tem presença majoritária no Sul e no Sudeste do Brasil. “Estamos em parcerias com bancos do Nordeste para conseguir atuar com mais força na região”, afirmou. Santana participa de evento da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), realizado na sede da entidade em São Paulo e transmitido online.

Segundo o executivo, o Sicoob liberou R$ 48,388 bilhões em recursos na safra 2023/24, crescimento de 29% ante os R$ 37,543 bilhões em 2022/23. Para 2024/25, a previsão é de R$ 53,4 bilhões, crescimento de 10% frente à 2023/24. Santana ainda destacou que o banco chegou ao final da safra 2023/24 com R$ 17 bilhões em carteira em Cédula do Produto Rural (CPR) – a carteira de crédito ampliada, acrescida de CPRs, totaliza R$ 198,6 bilhões. Em máquinas e operações, foram quase seis mil operações, destacou ainda.

Hoje o Sicoob está em 2.396 mil municípios brasileiros, sendo que em 401 é a única instituição financeira presente fisicamente. A cooperativa de crédito encerrou dezembro de 2023 com 4.609 agências físicas, crescimento de 5% frente a 2022. A instituição ocupa o primeiro lugar do ranking em número de agências.