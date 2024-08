Raphael Claus volta a apitar clássico entre Palmeiras e São Paulo após fala polêmica de Rafinha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2024 - 14:11 Para compartilhar:

O Choque-Rei, clássico disputado entre Palmeiras e São Paulo que vai ser disputado no próximo domingo às 16h, noa Allianz Parque, já tem arbitragem definida. Raphael Claus é o nome escolhido para apitar a partida. O jogo marca o retorno do árbitro ao clássico depois de uma declaração polêmica de Rafinha, lateral são-paulino.

A situação aconteceu em 2023, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. O São Paulo perdia a partida por 3 a 0 quando Rafinha recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na saída de campo, o lateral disparou: “o Claus é palmeirense, ele é palmeirense”. A partida acabou com a vitória do Palmeiras por 5 a 0.

Com o ato registrado na súmula, o jogador foi denunciado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na época e o São Paulo fez um acordo com o tribunal para transformar a punição em doação de cestas básicas.

PALMEIRAS NÃO TERÁ ORGANIZADA

A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, foi proibida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) de frequentar jogos no Estado por 30 dias. Dessa forma, ela não vai poder estar presente no clássico contra o São Paulo. A FPF atendeu ao pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo, que solicitou a medida.

A punição foi aplicada por causa da confusão causada entre a principal organizada do Palmeiras e os torcedores do Flamengo após o duelo pela Copa do Brasil.

Confira os últimos clássicos apitados por Claus:

Palmeiras 5 x 0 São Paulo (Brasileirão 2023)

São Paulo 0 x 2 Palmeiras (Brasileirão 2023)

São Paulo 1 x 0 Palmeiras (oitavas de final da Copa do Brasil 2022)

Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Final Paulistão 2022)

São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Final Paulistão 2021)

Palmeiras 0 x 1 São Paulo (Paulistão 2021)