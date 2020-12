Raphael Claus se tornará o árbitro com mais jogos no Allianz Parque O confronto entre Palmeiras e Red Bull Bragantino será o oitavo de Claus no estádio, igualando as marcas de outros dois árbitros

A CBF designou Raphael Claus para comandar a arbitragem do duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino no domingo (27), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão.

>>Abel Ferreira em dez atos e a revolução no Palmeiras

Natural de Santa Bárbara d’Oeste, o árbitro paulista de 41 anos apitará seu oitavo jogo no estádio do Palmeiras, o que o coloca como recordista do local ao lado de outros dois de seus colegas: o gaúcho Anderson Daronco e o catarinense Bráulio da Silva Machado.

Claus pertence ao quadro da FIFA desde 2015 e tem sido considerado um dos melhores árbitros do futebol brasileiro nos últimos anos. No domingo, será auxiliado por Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli, enquanto Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral ficará no comando do VAR. Toda a equipe é paulista e, com a exceção do próprio Claus, pertencente ao quadro de arbitragem da CBF.

>> Veja o chaveamento completo da Libertadores

E MAIS:

O retrospecto do Palmeiras sob a arbitragem de Claus no Allianz Parque é equilibrado: são três vitórias, dois empates e duas derrotas. Como atua pela federação paulista, o árbitro só apita jogos do Verdão diante de outras equipes do estado.

Em 2020, ele apitou o jogo de ida da final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras, em Itaquera, que terminou em empate por 0 a 0.

Confira a lista de jogos apitados por Raphael Claus no Allianz Parque:

> Palmeiras 0 x 1 Corinthians – 2015

> Palmeiras 3 x 3 Corinthians – 2015

> Palmeiras 0 x 1 Ponte Preta – 2015

> Palmeiras 0 x 0 Santos – 2016

> Palmeiras 1 x 0 Corinthians – 2016

> Palmeiras 1 x 0 Ponte Preta – 2017

> Palmeiras 3 x 0 São Paulo – 2019

E MAIS:

Veja também