Rapaz é atacado com soda cáustica no rosto por ex-ficante em Manaus

O industriário Pablo Henrique, de 26 anos, teve parte do rosto deformado por soda cáustica líquida, em Manaus. Uma mulher que se relacionou com ele por menos de um mês é a principal suspeita do ataque que aconteceu no começo de dezembro. As informações são do G1.

Pablo Henrique conta que chegou em casa no dia 1º de dezembro por volta de 3h da manhã quando encontrou uma ex-ficante no local. Ela usava máscara, boné e um casaco para se disfarçar e quando o jovem pediu para que se retirasse, ela jogou soda cáustica em seu rosto. A mulher ainda tentou esfaqueá-lo.

A soda cáustica acertou o olho esquerdo do rapaz e também sua boca. Pablo Henrique sofreu queimaduras de terceiro grau na boca, língua e garganta. Ele fez um Boletim de Ocorrência por tentativa de homicídio, mas a polícia classifica o ato apenas como agressão grave.

A jovem que cometeu o crime trabalha na mesma empresa que Pablo Henrique e ele diz estar com medo de retornar. Ela, em depoimento, alegou que queria “apenas dar um susto”, pois não aceitava a separação. A suspeita pagou fiança, foi liberada e disse, por mensagens, que pretende sair de Manaus.