Rapaz de 23 anos, embriagado e sem habilitação, causa grave acidente no centro de SP

Um homem de 23 anos, que não teve a identidade revelada, se envolveu em um grave acidente na região central de São Paulo na manhã desta quinta-feira (28). Ele apresentava sinais de embriaguez e não possui carta de motorista. As informações são do site G1.







De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 7h da manhã na Rua Santa Ifigência com a Rua Timbiras. No choque, um dos veículos capotou e ficou na calçada de uma das ruas mais movimentadas do centro de São Paulo.

O jovem ficou ferido na batida e foi levado ao Hospital da Barra Funda. A vítima do outro veículo, um homem de 46 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

O caso foi registado como falta de habilitação para dirigir veículos, embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção. Apesar disso, segundo a Secretaria de Segurança Pública, o rapaz de 23 anos foi liberado por não se tratar de um flagrante e vai ser investigado.