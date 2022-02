Ranking mensal da IFFHS elege Atlético-MG como maior time do mundo; top 10 tem quatro brasileiros

Conhecida por organizar as estatísticas do futebol, a IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) divulgou na última terça-feira (8) o ranking mundial de clubes. De acordo com a lista, o Atlético-MG lidera após a campanha histórica que garantiu ao Galo na última temporada os títulos do Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

No último mês, o líder do ranking também era um clube brasileiro, o Palmeiras. Além do verdão, atual bicampeão da Copa Libertadores, o top 10 ainda conta com Athletico-PR e Flamengo.

Galo e Palmeiras estão na frente de gigantes europeus como Real Madrid, Manchester City e o Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões.

Veja o top 10:

Atlético-MG – Brasil – 297 pontos

Ajax – Holanda – 292 pontos

Palmeiras – Brasil – 288 pontos

Chelsea – Inglaterra – 287 pontos

Manchester City – Inglaterra – 286 pontos

Bayern de Munique – Alemanha – 285 pontos

Flamengo – Brasil – 283 pontos

Real Madrid – Espanha – 270 pontos

Athletico Paranaense – Brasil – 248 pontos

PSG – França – 245 pontos

