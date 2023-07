Ranking inclui duas praias da Itália entre mais belas do mundo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 20:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 14 JUL (ANSA) – Considerada um dos principais destinos turísticos do mundo, principalmente por seu litoral paradisíaco, a Itália conta com duas das praias mais belas de todo o mundo, segundo ranking elaborado pela revista Architectural Digest.

A lista reúne as 39 praias mais bonitas do planeta, “cada uma possuindo características inigualáveis que tornam a visita a eles uma experiência inesquecível”, e conta com duas italianas: Costa Smeralda na Sardenha e Scoglio di Monterosso em Cinque Terre.

As praias da Costa Smeralda ocupam o 13º lugar no ranking e foram escolhidas por “suas águas verde-esmeralda” e por serem o “epicentro de qualquer feriado italiano”. Além disso, a publicação explica que a área é cercada por luxuosas lojas e hotéis e possui uma das famosas torres de pedra da região que datam de 3.500 a.C.

Já a praia Scoglio di Monterosso, em Cinque Terre, aparece em 33ª posição, principalmente porque a “água azul celeste complementa os guarda-sóis coloridos que pontilham a paisagem, proporcionando um contraste marcante com a enorme formação rochosa que se ergue do mar”.

A lista ainda inclui duas praias brasileiras: a Baía do Sancho, localizada no arquipélago de Fernando de Noronha, no litoral do nordeste, e a de Ipanema, uma das mais famosas da zona sul do Rio de Janeiro.

“Enquanto aprecia as águas luminescentes e as praias de areia marfim, certifique-se de observar o extinto vulcão Morro do Pico, que fica próximo à costa, juntamente com as formações rochosas subsequentes”, diz o texto ao descrever a praia pernambucana.

Já sobre a praia de Ipanema, a revista lembra que o local ficou mais famoso ao ser eternizado em “Garota de Ipanema”, composição de Tom Jobim com letra de Vinícius de Moraes.

Confira o ranking completo: 1. Ora Beach, Indonésia 2. Champagne Beach, República de Vanuatu 3. Horseshoe Bay, Bermudas 4. Whitehaven Beach, Austrália 5. Cannon Beach, Oregon, EUA 6. La Playa Escondida, México 7. Ilha Usedom, Alemanha 8. Hanauma Bay, Havaí 9. Race Point Beach, Provincetown, Massachusetts 10. Driftwood Beach, Geórgia, EUA 11. Pebble Beach, Califórnia, EUA 12. Anse Intendance, Seychelles 13. Sardinia Emerald Coast, Itália 14. Praia Navagio, Grécia 15. Praia Reynisfjara, Islândia 16. Praia Nacpan, El Nido, Filipinas 17. Pfeiffer Beach, Califórnia, EUA 18. Praia Étretat, França 19. Zlatni Rat, Brac, Croácia 20. Coffee Bay, África do Sul 21. Essaouira, Marrocos 22. Ilha Ibo, Moçambique 23. Baía do Sancho, Brasil 24. Parque Tayrona, Colômbia 25. Praia El Castillo, Tulum, México 26. Praia Siorarsuit, Groenlândia 27. Praia White, Boracay, Filipinas 28. Las Salinas, Ibiza, Espanha 29. Kaiteriteri Beach, Nelson, Nova Zelândia 30. Sandwood Bay Beach, Escócia 31. Tapuaetai Beach, Ilhas Cook 32. Anse Source D’Argent, La Digue, Seychelles 33. Scoglio di Monterosso, Cinque Terre, Itália 34. Tunnels Beach, Kauai, Havaí 35. Glass Beach, Fort Bragg, Califórnia, EUA 36. Ipanema, Rio, Brasil 37. Elafonissi Beach, Crete, Grécia 38. Maya Bay, Phi Phi Ley, Tailândia 39. The Twelve Apostles, Victoria, Austrália (ANSA).

