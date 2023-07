Ranking elenca as 50 melhores pizzarias da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 11:50 Compartilhe

ROMA, 13 JUL (ANSA) – As pizzarias italianas Masanielli, em Caserta, e Diego Vitagliano Pizzeria, em Nápoles, ambas na Campânia, empataram em 1º lugar no ranking “50 Top Pizza Italia 2023”.

A lista foi apresentada nesta quarta-feira (13), em Roma, e é baseada nos melhores guias online sobre pizzarias.

O segundo lugar ficou com I Tigli, em Verona; e o terceiro foi para Seu Pizza Illuminati, em Roma.

A Campânia é a região mais representada entre as 50, com 28, seguida do Lazio, com 13, e da Toscana, com 11.

As 40 primeiras colocadas já estão garantidas no ranking das 100 melhores pizzarias do mundo, que vai ser apresentada no Palácio Real de Nápoles, em setembro. (ANSA).

