Ranking elege Sardenha como melhor destino para visitar em 2024

CAGLIARI, 6 OUT (ANSA) – Um ranking divulgado pela revista norte-americana Forbes elegeu a ilha da Sardenha, no sul da Itália, como o melhor destino para visitar em 2024.

A lista foi criada pela consultoria de viagens de luxo OvationNetwork e conta com os 24 melhores lugares para conhecer durante o próximo ano, tendo em vista que os turistas vão procurar por locais foram dos roteiros mais conhecidos e que promovem uma “conexão mais profunda” e novas experiências.

A ilha italiana ocupa o topo do ranking, principalmente por atrair “viajantes com a sua luxuosa Costa Esmeralda, praias imaculadas e boutiques sofisticadas”.

“Você pode explorar aldeias costeiras, desfrutar de bons restaurantes e aproveitar de ricas experiências locais”, justifica o texto.

A publicação também descreve as principais características de quem deve visitar o território italiano: “Amantes da praia, entusiastas da gastronomia e italófilos” – quem tem apreço e amor pela Itália e sua cultura.

“Os aficionados por história podem explorar as ruínas, e os apaixonados pela culinária podem saborear frutos do mar e o exclusivo queijo “casu marzu”, que contém larvas vivas de insetos”, acrescenta.

Já sobre as dicas imperdíveis, a consultora de viagens da OvationNetwork, Fatma Yuceler, cita as praias deslumbrantes da Costa Esmeralda, como a praia de Porto Cervo, as vilas costeiras e iates particulares. “Você pode explorar o Golfo de Orosei, visitar Orgosolo para ver arte de rua ou aventurar-se em Gorroppu, um dos maiores cânions da Europa”, conclui.

O primeiro lugar da Sardenha neste ranking surge após o posto mais alto no pódio atribuído à ilha pelos leitores da Condé Nast Traveler, a revista mensal de viagens mais conceituada do mundo.

Além da ilha italiana, a lista divulgada na Forbes também inclui Urla, Turquia (2º lugar); Niseko, Japão (3º); Jeju, Coreia do Sul (4º); Vale Orkhon, Mongólia (5º); Goa, Índia (6º), Tangalle, Sri Lanka (7º); Oaxaca, México (8º); Comporta, Portugal (9º); São Sebatián, Espanha (10º); Rio Nilo, Egito (11º); Marraquexe, Marrocos (12º); Milos, Grécia (13º); Rio Iguaçu, Argentina e Brasil (14º); e Isla Baru, Colômbia (15º).

Biarritz, França (16º); Pokhara, Nepal (17º); Tallinn, Estônia (18º); Bergen, Noruega (19º); Franschhoek, África do Sul (20º); Ilha de Nuku Hiva; Polinésia Francesa (21º); Ilha de Páscoa, Chile (22º); Região do Lago Saimaa, Finlândia (23º); e Baía de Há Long, Vietnã (24º) completam o ranking. (ANSA).

