Ranking de brasileiros bilionários: mulher lidera lista da Forbes pela primeira vez

Uma mulher lidera a Lista Forbes de Bilionários Brasileiros pela primeira vez nos 12 anos de existência do ranking, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 1º. Vicky Safra lidera a lista. Junto com seus filhos, o patrimônio total da família é de R$ 87,8 bilhões. A lista passou a considerar a fortuna dos membros de uma família em conjunto, seguindo a mudança de critério da Forbes americana.

As mulheres agora representam 22% do grupo dos bilionários, um crescimento de 12% em relação ao ano passado, de acordo com a Forbes. São 60 posições ocupadas por mulheres.

Vicky Safra é viúva de Joseph Safra (1938-2020), fundador do Banco Safra, que foi o banqueiro mais rico do mundo até sua morte. O patrimônio de Vicky junto com o de seus filhos supera o de Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, e o de Jorge Paulo Lemann, sócio-fundador da 3G Capital Partners, que neste ano ocupam a segunda e a terceira colocação, respectivamente.

Mesmo que tenha descido sua colocação na lista, Lemann aumentou o seu patrimônio mensurável em quase R$ 3 bilhões em relação à lista de 2022. O patrimônio de Saverin, por sua vez, teve um salto ainda maior: saiu de R$ 52,8 bilhões, no ano passado, para R$ 83,5 bilhões neste ano.

Veja quem são os 10 maiores bilionários brasileiros em 2023

Vicky Safra e família: R$ 87,8 bilhões

Eduardo Saverin: R$ 83,5 bilhões

Jorge Paulo Lemann e família: R$ 74,9 bilhões

Marcel Herrmann Telles: R$ 50,4 bilhões

Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família: R$ 41,3 bilhões

André Santos Esteves: R$ 36,5 bilhões

Alexandre Behring da Costa: R$ 28,8 bilhões

João Moreira Salles: R$ 22,1 bilhões

Walther Moreira Salles Junior: R$ 22,1 bilhões

Fernando Roberto Moreira Salles: R$ 20,65 bilhões

