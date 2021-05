Ranieri se despede da Sampdoria com uma vitória de 3 a 0 sobre o Parma

O veterano técnico italiano Claudio Ranieri, que não vai comandar a Sampdoria (9ª) na próxima temporada, se despediu de seu time neste sábado com uma vitória por 3 a 0 sobre o já rebaixado Parma (20º) na última rodada da Serie A.

O atacante Fabio Quagliarella, de 38 anos, em sua 500ª partida de campeonato italiano, colocou a ‘Samp’ em vantagem aos 20 minutos. O gambiano Omar Colley marcou o segundo (44) e Manolo Gabbiadini, após um passe de Antonio Candreva, fechou o placar para o time da casa (64).

O ex-técnico do Valencia e do Atlético de Madrid, de 69 anos, liderou a equipe genovesa desde outubro de 2019, depois de ter levado o Leicester a conquistar o épico título de campeão da Premier League em 2016.

“Queria que a equipe lutasse até a última partida. Os rapazes estavam contentes hoje, foi uma pena que não pudéssemos estar com os torcedores esta noite. Agora veremos, continuo querendo trabalhar”, disse o carismático técnico italiano sobre uma possível aposentadoria.

Ex-jogador, Claudio Ranieri já comandou Chelsea, Valencia, Monaco, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Juventus e Napoli, entre outros, ao longo de sua longa carreira.

Quagliarella, por sua vez, que estreou no Torino em 2000, também jogou pela Udinese, Napoli e Juventus, com quem conquistou três títulos do campeonato italiano.

– 13 gols de Quagliarella –

Nesta temporada, ele marcou 13 gols na Serie A pela Sampdoria.

O Parma fechou a temporada como o último colocado com apenas 3 vitórias em 38 jogos do campeonato.

Penúltimo e também rebaixado, o Crotone não passou do empate em 0 a 0 com a Fiorentina (14ª), enquanto o Cagliari (16º) perdeu por 1 a 0 em casa para o Genoa (11º) com um gol do uzbeque Eldor Shomurodov (15).

Neste domingo, a campeã Inter de Milão recebe a Udinese em uma partida que servirá para comemorar o ‘scudetto’ diante de mil espectadores no San Siro.

E Milan (3º), Napoli (4º) e Juventus (5º) vão disputar duas vagas na Liga dos Campeões em seus respectivos jogos contra Atalanta, Hellas Verona e Bologna.

Para a ‘Vecchia Signora’, impulsionada pela vitória de quarta-feira na Copa de Itália, só a vitória interessa diante do Bologna (11º) fora de casa e ainda precisa torcer para que um dos seus adversários perca pontos.

O empate não seria suficiente para os ‘bianconeri’, que têm um saldo particularmente desfavorável.

Caso termine na quinta posição, seria a primeira vez que a Juve ficaria fora da principal competição europeia de clubes desde 2012, ano em que iniciou seu reinado de nove títulos consecutivos, até o presente.

— Programação e resultados da 38ª rodada do Campeonato Italiano:

– Sábado:

Sampdoria – Parma 3 – 0

Crotone – Fiorentina 0 – 0

Cagliari – Genoa 0 – 1

– Domingo:

(10h00) Inter – Udinese

(15h45) Sassuolo – Lazio

Spezia – Roma

Torino – Benevento

Napoli – Hellas Verona

Bologna – Juventus

Atalanta – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 88 37 27 7 3 84 34 50

2. Atalanta 78 37 23 9 5 90 45 45

3. Milan 76 37 23 7 7 72 41 31

4. Napoli 76 37 24 4 9 85 40 45

5. Juventus 75 37 22 9 6 73 37 36

6. Lazio 68 37 21 5 11 61 53 8

7. Roma 61 37 18 7 12 66 56 10

8. Sassuolo 59 37 16 11 10 62 56 6

9. Sampdoria 52 38 15 7 16 52 54 -2

10. Hellas Verona 44 37 11 11 15 45 47 -2

11. Genoa 42 38 10 12 16 47 58 -11

12. Bologna 41 37 10 11 16 50 61 -11

13. Udinese 40 37 10 10 17 41 53 -12

14. Fiorentina 40 38 9 13 16 47 59 -12

15. Spezia 38 37 9 11 17 50 70 -20

16. Cagliari 37 38 9 10 19 43 59 -16

17. Torino 36 37 7 15 15 49 68 -19

18. Benevento 32 37 7 11 19 39 74 -35

19. Crotone 23 38 6 5 27 45 92 -47

20. Parma 20 38 3 11 24 39 83 -44

./bds/ea/iga/pm/aam

