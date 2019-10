Raniel volta e reforça São Paulo no clássico; Juanfran e Pablo desfalcam treino

Recuperado de uma amidalite, o atacante Raniel voltou a treinar com o elenco do São Paulo na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Ele deve ser titular da equipe no clássico contra o Corinthians, no domingo, às 18 horas, no Morumbi, já que Pablo sentiu o adutor da coxa direita e foi submetido a exames.

Além de Pablo, quem também desfalcou o treino do São Paulo nesta sexta foi o lateral-direito Juanfran. Ele sentiu um desconforto muscular e foi outro a ser examinado pelo departamento médico tricolor. A comissão técnica deve saber nesta tarde se os jogadores sofreram lesão.

Pablo e Juanfran tiveram de ser substituídos durante o empate sem gols com o Bahia, na última quarta-feira, em Salvador. Liziero, que precisou deixar o campo por causa de cãibras, treinou normalmente nesta sexta-feira e não preocupa.

O departamento médico do São Paulo ainda conta com Everton, Toró e Rojas. Os outros desfalques certos para o clássico de domingo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, são Daniel Alves, com a seleção brasileira, e Antony, com a seleção olímpica.

O treino tático desta sexta-feira foi fechado à imprensa, que só pôde acompanhar o aquecimento dos jogadores. Uma provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi, Igor Vinícius (Juanfran), Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Hernanes e Liziero (Igor Gomes); Alexandre Pato e Raniel.

O São Paulo está em quinto lugar no Brasileirão, com 40 pontos, três a menos do que o Corinthians, quarto colocado, que na noite da última quinta-feira empatou por 2 a 2 com o Athletico-PR, em Itaquera, no fechamento da 24ª rodada da competição.