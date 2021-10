Raniel volta a marcar após 20 meses e encerra jejum de atacantes do Santos Jogador não marcava desde janeiro de 2020 e atacantes do Peixe não balançavam as redes desde o dia 28 de julho, na vitória sobre a Juazeirense, pela Copa do Brasil

O gol marcado pelo atacante Raniel contra o Atlético-MG encerrou dois jejuns. O camisa 12 não balançava as redes há mais de 20 meses. O último gol de Raniel havia acontecido no dia 30 de janeiro de 2020, contra a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.

Desde então, as competições ficaram paralisadas pela pandemia do coronavírus e o jogador teve uma trombose venosa na perna e teve de passar por duas cirurgias. Foi o primeiro gol do atacante na temporada.

E MAIS:

O gol de Raniel também encerrou um jejum de 75 dias sem um atacante do Santos balançar as redes. A última vez que um atacante do Peixe havia marcado foi na vitória por goleada sobre a Juazeirense por 4 a 0, na Vila Belmiro, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 28 de julho. Na ocasião, Marcos Leonardo fez o quarto da equipe, nos acréscimos.

Léo Baptistão e Diego Tardelli, contratados em agosto, ainda não balançaram as redes com a camisa do Santos. Lucas Braga também não marca desde a partida contra a Juazeirense. Marinho não marca desde o clássico contra o Pameiras, dia 10 de julho.

E MAIS:

Saiba mais