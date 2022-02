Raniel destrincha dramas do passado e, agora no Vasco, prega recuperação: ‘É daí que eu quero renascer’ Atacante do Cruz-Maltino revelou morte do pai, abandono da mãe, extrema pobreza, alcoolismo, doping, ter vendido drogas e graves problemas de saúde dele e de um filho

O sucesso de Raniel neste início da passagem do atacante pelo Vasco é precedido de muita dor. Muita superação. Algumas delas já eram sabidas, como os problemas de saúde gravíssimos que ele teve quando chegou ao Santos. Outras viraram a tatuagem no rosto: o dia em que ele parou de beber. Mas o centroavante passou por outros renascimentos também, e os contou num texto em primeira pessoa publicado nesta sexta-feira pelo site “The Players Tribune”.

– Eu tinha voltado do abandono, das drogas, do tráfico, do doping, do acidente do meu filho, do alcoolismo, da Covid, da trombose, do risco de perder a perna – revelou o jogador, no texto intitulado “O dia da verdade”.

Os dramas de Raniel começaram muito cedo. E ele acredita viver, no Vasco, o melhor momento pessoal e profissional.

– É o que eu tenho e é daí que eu quero renascer. O meu sentimento a respeito de tudo o que passei? Vergonha, medo, solidão. E muita força também. Força pra levantar mais uma vez (já foram tantas…), pegar a camisa 9 do Vasco e dizer: “É minha”. A 9 do Vasco é minha este ano, essa é outra verdade – lembrou na publicação.

A relação do atacante com o Cruz-Maltino começou quando a ficar forte antes de ele desembarcar no Rio. Foi quando Zé Ricardo ligou para ele, conforme o LANCE! contou na última terça-feira. Raniel quer retribuir.

– O Vasco já travou muitas lutas grandes antes. Eu também. A novidade, da minha parte, é que eu nunca me senti tão preparado como agora – garantiu. E completou, noutra parte do texto:

– É aqui que vai acontecer mais uma volta pra mim. E com ela eu espero contribuir com a volta do Vasco também. Eu passei pelo que passei para ser quem eu sou hoje. E agora o Vasco faz parte de mim – finalizou.

