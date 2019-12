Raniel agradece confiança do Santos: ‘Farei o possível e o impossível’

Primeiro reforço do Santos para 2020, temporada em que o time voltará a disputar a Copa Libertadores, Raniel se manifestou sobre o acerto com o clube da Vila Belmiro. E após uma apagada passagem pelo São Paulo, prometeu retribuir dentro de campo a confiança da direção do seu novo time.

“Obrigado, meu Deus, por essa grande oportunidade. Que privilégio será vestir essa camisa tão grandiosa. Obrigado Santos pela confiança! Farei o possível e o impossível pra retribuir dentro de campo”, escreveu o atacante em publicação no seu perfil no Instagram.

Raniel, de 23 anos, iniciou a sua carreira no Santa Cruz, depois se transferindo ao Cruzeiro, em 2016, tendo sido parte do elenco que foi bicampeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Neste ano, foi negociado com o São Paulo, mas teve passagem apagada pelo Morumbi, com apenas um gol marcado em 14 jogos.

“Hoje me despeço do São Paulo Futebol Clube. Foram meses de muito aprendizado e uma honra poder vestir essa camisa. Agradeço demais pela oportunidade que me foi dada, e também a todos que sempre me ajudaram no período em que estive aqui. Obrigado, nação tricolor”, escreveu no seu perfil no Instagram.

São Paulo e Santos acertaram na última quarta-feira uma troca envolvendo Vitor Bueno e Raniel. O meia continua no Morumbi, onde atuou por empréstimo nesta temporada, e o atacante desembarca na Vila Belmiro, ambos em definitivo. Não há valores envolvidos na negociação. O São Paulo repassou os 50% dos direitos econômicos que detinha de Raniel – o Cruzeiro continua com a outra metade – e recebeu 50% sobre Vitor Bueno dos 60% que os Santos possuía.