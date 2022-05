Rangers reage para chegar à final da Liga Europa contra Eintracht Frankfurt

(Reuters) – John Lundstram marcou nos últimos dez minutos para dar ao Rangers a vitória por 3 x 1 sobre o RB Leipzig e colocar o clube escocês na final da Liga Europa, com 3 x 2 no placar agregado, após um confronto cheio de idas e vindas em um empolgado estádio Ibrox nesta quinta-feira.





Gols de James Tavernier, Glen Kamara e Lundstram levaram o Rangers à decisão da competição pela primeira vez desde 2008. Eles enfrentarão o Eintracht Frankfurt em busca do seu segundo título europeu, 50 anos depois da Recopa Europeia de 1972.

O Eintracht Frankfurt venceu o West Ham, com um homem a menos, por 1 x 0 no jogo de volta da semifinal da Liga Europa nesta quinta-feira e chegou a uma final europeia pela primeira vez em 42 anos, com 3 x 1 no placar agregado.

Diante de 48.000 torcedores, Rafael Borré fez o gol da vitória aos donos da casa aos 26 minutos do primeiro tempo, garantindo a segunda vitória sobre o clube inglês, após o 2 x 1 no jogo de ida semana passada.

O West Ham jogou quase a partida inteira com 10 homens após o lateral esquerdo Aaron Cresswell ser expulso por uma falta em Jens Petter Hauge em situação clara e manifesta de gol aos 17 minutos.

O Frankfurt é o 11º colocado do Campeonato Alemão, e o Rangers já eliminou o vice-líder da Bundesliga, Borussia Dortmund.