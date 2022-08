Randon tem aumento de 16,8% na receita líquida em julho

reuters 22/08/2022 - 9:23 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A fabricante de implementos rodoviários e autopeças Randon disse nesta segunda-feira que sua receita líquida consolidada avançou 16,8% em julho contra um ano antes, para 953,8 milhões de reais.

No acumulado do ano até o final de julho, a Randon registrou receita líquida consolidada de 6,2 bilhões de reais, alta de 28,1% na comparação com igual período de 2021.

A Fras-le, empresa de autopeças controlada pela Randon, teve aumento de 31,1% na receita líquida consolidada em julho, para 1,45 bilhões de reais, segundo comunicado paralelo divulgado pela companhia. Em 2022, o avanço totalizou 21,6%.

Os números são preliminares e não foram auditados.

(Por Andre Romani; reportagem adicional de Beatriz Garcia.)