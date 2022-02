Randon: lucro líquido é de R$ 153,1 mi no 4º trimestre; queda de 69%

A Randon encerrou o quarto trimestre de 2021 com lucro líquido de R$ 153,1 milhões, queda de 69% em relação a igual período de 2020. No ano passado, a cifra subiu 5% na comparação anual, chegando a R$ 697,8 milhões.

Já o Ebitda consolidado foi de R$ 258,8 milhões nos últimos três meses do ano passado. O valor representa um recuo de 61,3% quando comparado ao quarto trimestre de 2020. No acumulado de 2021, somou R$ 1,3 bi, crescimento anual de 10,7%.

Segundo a empresa, o Ebitda de outubro a dezembro do ano passado foi penalizado por não recorrentes que somaram R$ 33,7 milhões. A Randon cita ainda a pressão inflacionária nas matérias-primas e no custo da mão de obra, ajustes de inventários das operações. Assim como menos dias trabalhados devido a feriados, período de férias e festas de final de ano e desconto previsto em contrato concedido a cliente.

As receitas do mercado externo atingiram US$ 91,1 milhões nos últimos três meses de 2021, avanço de 53,5% no comparativo com o mesmo período de 2020, impulsionadas pelo aumento das vendas para os países da América do Sul e mercado norte-americano.

Já a margem bruta consolidada ficou em 23,5% no quarto trimestre de 2021, redução de 3,2 pontos porcentuais no comparativo anual, principalmente em função do aumento de custos de materiais e de mão de obra.

Saiba mais