Randon: Fras-le compra Nakata Automotiva, de Osasco, por R$ 457 milhões

A Randon informa que a sua controlada, a Fras-le, celebrou contrato para aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da

Nakata Automotiva, de Osasco, por R$ R$ 457 milhões.

O valor final, informa a companhia, está sujeito a ajustes, e o fechamento ocorrerá após cumpridas as condições precedentes, dentre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e dos demais órgãos de defesa da concorrência, além dos acionistas da Fras-le.

“Com a concretização do negócio, as empresas Randon, por meio da Fras-le, objetivam reforçar sua atuação no segmento de reposição de autopeças, devido ao aumento do portfólio de produtos daquela controlada, o que representa um diferencial competitivo nesse mercado”, afirma.