Randon e Fras-le retomam operações no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira

A Frasle Mobility, controlada pela Fras-le S.A., e a Randoncorp, da Random Implementos e Participações, divulgaram na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Comunicado ao Mercado informando que a maioria de suas operações no Rio Grande do Sul será retomada nesta segunda-feira, 6, após paralisação causada pelas fortes chuvas no estado.

Segundo as companhias, as operações foram suspensas em 2 de maio em decorrência do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. As medidas consideram o contexto e as condições nas cidades envolvidas, “respeitando e preservando os profissionais que estejam passando por dificuldades em suas moradias ou com familiares”, escrevem.

“A companhia reforça ainda que está tomando todas as medidas necessárias para adequar suas operações ao cenário atual, priorizando antes de tudo a segurança das pessoas”, diz a nota. Frasle Mobility e Randoncor expressam ainda sua solidariedade a todos os afetados pela tragédia e seguem atentas aos desdobramentos da situação, informando de maneira tempestiva, “qualquer atualização relevante relacionada a este tema”.