Randolfe Rodrigues se casa em cerimônia íntima na casa de Orlando Morais

Na tarde de sexta-feira, 28, o senador Randolfe Rodrigues trocou alianças com sua amada, Priscila Barbosa, em uma cerimônia realizada na residência do cantor Orlando Morais em Brasília. A união contou com a presença de importantes figuras políticas, como o presidente Lula e sua companheira, Janja, além de celebridades do mundo artístico, como Caetano Veloso.

A ideia de realizar o casamento na casa de Orlando surgiu a partir de uma ligação feita pelo político ao cantor. Randolfe expressou o desejo de utilizar o espaço do amigo para a celebração e Orlando Morais, animado com a ideia, prontamente concordou em ceder o local para o evento especial.

“Randolfe ligou e pediu: ‘Orlando, você deixaria a gente se casar na sua casa?’. Eu disse, ‘Claro, irmão, fica à vontade'”, compartilhou o cantor em entrevista ao jornal O Globo. “Eles tiveram o maior cuidado”, afirmou o cantor, acrescentando que foi uma festa linda, repleta de amigos e uma atmosfera de harmonia. A música romântica “Tanto Faz”, de autoria de Orlando, embalou a troca de votos.

Foi na casa de do cantor onde o senador Randolfe pediu a mão de Priscila em casamento. O encontro foi organizado pela produtora Paula Lavigne, conhecida parceira de Caetano Veloso.

