Randolfe: Resultado de eleição argentina corrobora que avanço da extrema-direita é realidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/11/2023 - 21:42 Para compartilhar:

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, afirmou neste domingo, 19, que o “resultado das eleições argentinas corroboram que o avanço da extrema-direita, potencializado pelas redes, é uma realidade em todo o mundo”. A manifestação do senador foi feita pela rede X (antigo Twitter), ao comentar a vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina. “Que o histórico de coragem, luta e resistência do povo argentino não arrefeça e que, acima de tudo, a democracia seja respeitada pelo novo governo, como tem sido por seus opositores. Para nós, no Brasil, fica a lição e o alerta. É preciso estar atento e forte!”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias