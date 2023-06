Randolfe diz querer aprovar convocação de Campos Neto na CAE do Senado o quanto antes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 16:22 Compartilhe

O líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), afirmou a jornalistas que deseja aprovar a “convocação” do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para prestar depoimento à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado o “quanto antes”.

Desde a aprovação da autonomia do Banco Central, o presidente da autarquia, porém, perdeu status de ministro e, assim, não pode ser convocado à CAE – é apenas convidado a comparecer.

Questionado se o governo apoia o que chamou de “convocação” a Campos Neto, Randolfe respondeu: “É uma iniciativa minha.”

