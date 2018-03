Randolfe diz que vai denunciar Marun no STF por crime de responsabilidade

Por meio de nota, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou, nesta quarta-feira, 14, que denunciará o ministro Carlos Marun (Secretaria de governo) ainda hoje na Procuradoria-Geral da República (PGR) por crime de responsabilidade. Randolfe considera que Marun ameaçou o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), ao afirmar que avalia se licenciar do cargo para pedir o impeachment do magistrado.

Randolfe justificou que denunciará Marun para que “o mesmo tenha a oportunidade de repetir suas ameaças, cara a cara, diante do próprio STF”. Ele avaliou ainda que Marun feriu a Constituição por atentar contra “o livre exercício do Poder Judiciário”.

“Não é novidade que parcela ampla dos políticos ousem transformar a delinquência individual de seus comparsas em ‘crise de Poderes'”, escreveu. Ele citou como exemplo o descumprimento do afastamento liminar de Renan Calheiros da Presidência do Senado Federal, em 2016, e a rejeição da suspensão do senador Aécio Neves, determinada pela Primeira Turma do STF, no ano passado.

“O roteiro é conhecido: abstrai-se por completo as nuances do caso concreto, transformando-se a identidade do delinquente na personalidade do próprio Estado, para que interesses corporativistas de autopreservação desloquem o constrangimento da defesa pública do criminoso para a apaixonada e nobre defesa das instituições, como uma verdadeira cortina de fumaça para o malcheiroso serviço de compactuar com a impunidade”, criticou.

Por ser o ministro responsável pela articulação com o Congresso, que, por sua vez, é responsável por receber e analisar denúncias de impeachment, Randolfe considera que a declaração de Marun “possui potencialidade real e não merece ser menosprezada”.

“Urge, assim, em vez de aguardar que um vassalo de um investigado faça o juiz da causa sentar-se no banco dos réus, subvertendo-se a lógica intrínseca dos processos judiciais, sujeitar ele próprio – o feroz ameaçador – à responsabilização por crime de responsabilidade, perante o próprio STF.” Caso tenha seguimento, um eventual processo contra Marun por crime de responsabilidade poderia resultar na perda do seu cargo e suspensão de seus direitos políticos.