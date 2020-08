Ramsey, Higuaín… Veja possíveis nomes de barca da Juventus Contratação de Andrea Pirlo como treinador da Velha Senhora pode gerar profunda mudança no elenco e grandes nomes da equipe principal devem arrumar novos destinos

A demissão de Maurizio Sarri e a chegada de Andrea Pirlo no comando técnico da Juventus deve gerar grandes mudanças no elenco da Velha Senhora para a próxima temporada. Neste ano, a equipe perdeu os títulos da Supercopa da Itália, da Copa da Itália e venceu o Campeonato Italiano com apenas um ponto de diferença para a Inter de Milão. Veja os possíveis nomes da barca bianconeri.

Ramsey

O meio-campista não é desejado pelo novo treinador, de acordo com o “Mirror”. O galês de 29 anos foi contratado sem custos na última temporada após terminar seu contrato com o Arsenal e tem vínculo com a Juventus até 2023. O alto salário do jogador pode complicar uma saída.

Higuaín

O atacante veterano está com 32 anos e termina seu contrato com a Juve em 2021. O atleta está sendo especulado para se transferir à Major League Soccer (MLS). O centroavante, que está na equipe desde 2016, foi protagonista de polêmica na volta aos treinos da Velha Senhora após a pandemia de Covid-19 se estabilizar na Itália. O argentino estava em seu país natal, com sua mãe doente, e demorou para regressar à Turim.

Matuidi

O meio-campista francês é outro que parece próximo de dar adeus oficial para a Juventus e rumar para o Inter de Miami, time de David Beckham. Aos 33 anos, o atleta ex-Paris Saint-Germain, assim como Higuaín, só tem contrato até 2021.

Douglas Costa

O nome do brasileiro foi vinculado ao Manchester United como uma opção a não contratação de Jadon Sancho. Com contrato até 2022 e aos 29 anos, o ponta tem tido pouca participação na equipe titular após ter sido alvo de grande investimento da Juventus para tirá-lo em definitivo do Bayern de Munique em 2018.

Khedira

O meio-campista alemão se encaixa na mesma situação de Matuidi e Higuaín. Veterano, 33 anos e com contrato até 2021. É a última oportunidade da Velha Senhora negociar o atleta em alguma troca ou por um dinheiro que possa ajudar o clube italiano a fazer um investimento no futuro em outro jogador.

De Sciglio

O lateral De Sciglio já foi especulado em diversas trocas neste mercado de transferência, mas principalmente com o Barcelona. Após chegar do Milan em 2017, o camisa dois tem sido reserva ao longo das últimas temporadas e tem contrato até 2022 com o clube atual.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também