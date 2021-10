Rams e Lions se enfrentam entre mágoas, caminhos cruzados e reencontros; onde ver e aposta Stafford reencontra Detroit, camisa que defendeu por 12 temporadas; enquanto Goff volta a LA para encontrar Sean McVay, que não pensou duas vezes em trocá-lo

Neste domingo (24), às 17h05 (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, os Rams recebem o Detroit Lions, jogo válido pela semana 7 da NFL e que vai contar com transmissão da Fox Sports. A equipe da casa aparece na segunda posição da NFC Oeste, com cinco vitórias e uma derrota. Na última semana, jogando fora de casa, em East Rutherford, Nova Jersey, bateu o Giants por 38 a 11, e é apontada como uma das grandes favoritas à pós-temporada.

Hoje, diante do seu torcedor, os Rams não querem dar chance para o azar e enfrentam um fragilizado Detroit Lions. O time visitante não sabe o que é vencer na NFL. São seis derrotas em seis jogos, ocupando a última posição da NFC Norte. Uma partida que marca também reencontros. Afinal de contas, o caminho das franquias se cruzam. Matthew Stafford encara seu ex-time, os Lions, camisa que defendeu durante 12 temporadas. Na troca que envolveu a saída do quarterback, Jared Goff, que era dos Rams, foi parar em Detroit e agora revê Los Angeles pela primeira vez desde a movimentação no mercado. Foram quatro temporadas sendo treinado por Sean McVay, uma relação que parecia sólida, mas acabou como um amor de verão. Sentimentos serão aflorados nesta tarde no SoFi Stadium, porque Goff, até hoje, não engoliu muito bem esta troca.

Trunfo no fronte?

Jared Goff cansou de enfrentar seus antigos conhecidos de Rams durante treinamentos. O quarterback dos Lions conhece bem as tendências de Aaron Donald e Jalen Ramsey e pode utilizar isso a seu favor para desempenhar seu melhor jogo nesta tarde/noite na Califórnia.

Tá voando

Deixando de lado aquele sentimento de mágoa de ambos os lados neste confronto, Matthew Stafford caiu como uma luva nos Rams de McVay, O entrosamento foi quase que imediato. Esta química é expressa em números. Já são 16 passes para TD nesta temporada, o maior número registrado por um QB em seus primeiros seis jogos com uma equipe da NFL.

A aposta

É óbvio que os Rams são muito, mas MUITO favoritos, contra os Lions. O Football Power Index, mecanismo de projeção da ESPN norte-americana, foi quase em 100%. A probabilidade de vitória do time da casa sobre os Lions é de 86,3% por uma média de 15 pontos.

Ficha do jogo

Los Angeles Rams x Detroit Lions

Semana 7 da NFL

Data: Domingo (24), 17h05

Local: SoFi Stadium, em Los Angeles

Onde ver: Fox Sports e Game Pass da NFL





Saiba mais