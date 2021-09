Rams e Bears estreiam novos QBs no primeiro Sunday Night da temporada: onde ver e aposta Matthew Stafford x Andy Dalton: experientes jogadores agora se enfrentam em outras cores; SoFi Stadium recebe torcida dos Rams pela primeira vez em uma temporada regular

Los Angeles Rams e Chicago Bears iniciam a temporada com novidades importantes. Afinal de contas, as duas equipes terão novos QBs. Em Los Angeles, a esperança atende pelo nome de Matthew Stafford. A franquia da Cidade dos Anjos fez um grande esforço para contar com o ex-Lions, que terá a missão de dar vida a um ataque em declínio nas últimas temporadas. Já em Chicago, uma disputa aberta. A estreia será de Adny Dalton. Mas será que o já experiente quarterback vai conseguir segurar a onda com a sombra do calouro Justin Fields em seu encalço? Rams e Bears fazem o primeiro Sunday NIght da temporada, às 20h20 (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles, com transmissão da ESPN e do aplicativo Star+.

Olho na linha ofensiva dos Bears



Andy Dalton está longe de ser o mais móvel quarterback que conhecemos. Por isso, ele conta – e muito – com sua linha ofensiva para fazer aquele trabalho de proteção durante seus snaps. O problema é que falta um pouco de química entre os projetados titulares da OL de Chicago. Inclusive terá o left tackle Jason Peters, ex-Eagles, em ação, uma negociação que foi fechada apenas no mês passado. Estes eventuais ‘buracos’ preocupam, ainda mais quando se tem ninguém menos que Aaron Donald do outro lado, cotado pelos especialistas a deixar o campo de jogo neste domingo (12) com ao menos 2,5 sacks.

Força em Montgomery



Como trunfo para o jogo desta noite, os Bears podem tentar investir no jogo terrestre. O running back David Montgomery terminou a última temporada com seis jogos seguidos anotando touchdowns de scrimmage. Neste domingo (12), ele pode igualar Curtis Conway, o último jogador dos Bears a registrar sete jogos seguidos no fundamento.

Brecha para os Rams



Com Stafford no backfield, os Rams ganham um QB experiente e com uma ótima visão de jogo. O camisa 9 poderá colocar em ação uma peça que pode ser o diferencial diante dos Bears, o tight end Tyler Highbee. Em sua sexta temporada na liga, o jogador vem de um 2020 onde foi sombra de Gerald Everett, hoje no Seattle Seahawks. A julgar pelo desempenho do ano passado, a defesa dos Bears costuma ter problemas para conter tight ends. Se Highbee estiver inspirado na conexão com Stafford, o estrago pode ser grande logo mais.

A aposta



Este será o primeiro jogo com torcida para os Rams no SoFi Stadium, em Los Angeles. E o time da casa está muito bem cotado para levar a vitória. O Power Football Index, mecanismo de projeção da ESPN norte-americana, aponta que a probabilidade de triunfo dos Rams é de 71,1%, por uma média de 8,1 pontos. Agora só um detalhe para deixar vocês um pouco intrigados. Lembremos que os Bears terminaram em segundo na NFC Norte na temporada passada. Das oito vitórias conquistadas, seis foram como azarão. É bom ficar de olho neste time.

FICHA DO JOGO

Los Angeles Rams x Chicago Bears

Semana 1 da NFL

Data: Domingo (12), às 20h20

Local: SoFi Stadium, em Los Angeles, Califórnia

Onde ver: ESPN, Star+ e Game Pass da NFL

