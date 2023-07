Rampa desaba em festival de rap em Goiânia e deixa ao menos 25 feridos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 13:41 Compartilhe

Um desabamento de uma rampa deixou 25 feridos neste domingo, 9, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, onde era realizado o Festival Rap Mix. Segundo o Corpo de Bombeiros, a rampa dava acesso ao front stage (área mais próxima do palco). Entre as vítimas, há uma maioria de casos de escoriações, mas também de fraturas expostas e suspeita de traumatismo craniano.

O acidente aconteceu por volta das 23h15, logo após o show do artista Matuê. O Corpo de Bombeiros, junto à Polícia Militar e os brigadistas do evento, atuaram prontamente para socorrer as vítimas, que foram encaminhados para hospitais da região via Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás atendeu 11 vítimas, todas conscientes, que foram encaminhadas para hospital como Hugo, Heapa, Hospital Ortopédico, Hugol e Hospital de Acidentados”, diz a corporação.

Segundo a organização do Festival Rap Mix, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas. “Ressaltamos que toda a estrutura montada para o festival continha alvará. Os organizadores estão investigando as razões do incidente da rampa, e estão identificando as vítimas para prestar apoio e atendimento necessários”, disse, em nota.

O festival teve todos os seus ingressos vendidos e seus shows transmitidos pelo canal Multishow, do Grupo Globo. Artistas importantes do rap, como Racionais MC’s, Djonga, Felipe Ret, Xamã, entre outros, faziam parte do line-up.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias