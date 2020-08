Ramon: “time não é a cara do Ramon, é a cara do Vasco da Gama” Treinador do Vasco, Ramon Menezes comentou a brincadeira dos torcedores do Vasco que apelidaram o novo momento da equipe de "Ramonismo" e disse que o que jogadores tem mostrado em campo é a cara do bom futebol do clube, com entrega e empenho de todos.