Ramon tem retornos importantes para Vasco encarar o líder de igual para igual

Poupados diante do Red Bull Bragantino, Andrey e Benítez retornam ao Vasco para a dura visita ao embalado líder Atlético-MG, às 20h30, no Mineirão. Com os descansados meias, o técnico Ramon Menezes espera provar que seu time tem condições de encarar o rival de igual para igual.

Ramon assume que o time terá dificuldades, sobretudo por ter de utilizar alguns jovens, mesmo assim ele não admite favoritismo. “Temos de respeitar, mas somos o Vasco”, enfatiza o treinador.

Ele tem dúvidas de defesa. Leandro Castán pode não atuar e o setor, um dos pilares do Vasco neste bom início de Brasileirão, pode contar com Miranda (20 anos) e Marcelo Alves (22), duas jovens apostas do clube.

A missão vascaína para acabar com jejum de quatro jogos sem triunfos é se postar bem defensivamente e explorar bem os contragolpes. Andrey e Benítez serão os responsáveis pela transição com Thales Magno e o artilheiro Cano.

O empate com o Bragantino serviu de lição para Ramon armar sua equipe. Além de segurar o Vasco na rodada passada, o time paulista também impôs enorme trabalho na visita ao Atlético-MG – sofreu o gol da derrota no minuto final.

“Foi uma semana para recuperar atletas e fazer correções”, disse Ramon. Ele espera ter ajustado a marcação que, por rodadas, foi intransponível, mas acabou em queda nos últimos jogos. Com seis pontos de diferença para o líder, o Vasco pode se aproximar do topo caso vença. E Ramon promete ousadia.

