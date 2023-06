Ramon diz que não haverá amistoso da seleção com Senegal, se houver novo episódio de racismo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 16:47 Compartilhe

O técnico Ramon Menezes garantiu ‘tolerância zero’ para o amistoso contra Senegal em caso de um novo episódio de racismo. Segundo o treinador, se o fato se repetir, como ocorreu em Barcelona, antes do jogo com Guiné, a seleção brasileira não disputará a partida. “Com racismo não tem jogo”, disse, nesta segunda-feira, em entrevista coletiva.

No sábado, antes de Brasil 4 a 1 Guiné, em Barcelona, um membro do estafe do atacante Vinícius Júnior foi vítima de racismo ao ingressar no Estádio Cornellà-El Prat, onde a seleção brasileira fez amistoso com Guiné. Durante revista para entrada no local, Felipe Silveira, amigo do jogador do Real Madrid, foi repreendido por um segurança que teria dito “Mãos ao alto, essa é minha arma para você” e apontado uma banana para ele.

Sobre a partida com Senegal, Ramon espera um jogo difícil e que vai testar bastante a seleção, que visa preparação para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a partir de setembro. “Trata-se de um time muito forte, técnica e fisicamente, com boa transição ofensiva e defensiva.”

Ramon também fez elogios a Malcom, que será o substituto de Rodrygo, afastado do amistoso. O jogador do Real Madrid sofre com dores no joelho direito. “O Malcom tem um bom histórico na seleção. Um jogador que atuou muito bem nesta temporada, com vários gols. Nesta função dele é importante que se faça gols, Ele entendeu bem o trabalho, entrou bem no último jogo, sofreu pênalti. Esperamos pelo talento dele e ajuda defensiva.”

