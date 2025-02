Ramón Díaz lamenta queda de intensidade do Corinthians na Libertadores: ‘Deixamos de correr’

Após o empate por 1 a 1 com a Universidad Central, na Venezuela, pela estreia da Libertadores, o técnico Ramón Díaz analisou a atuação de sua equipe e destacou a diferença de desempenho entre os tempos. O treinador lamentou a falta de efetividade nas chances criadas e reforçou a necessidade de correções para o jogo da volta.

“Gostei do primeiro tempo, criamos diversas situações, várias chegadas, mas não soubemos definir”, avaliou Díaz. O time teve o controle da posse de bola e pressionou o adversário, mas pecou nas finalizações. O treinador ressaltou a importância de transformar essa superioridade em gols para evitar surpresas ao longo da competição.

No entanto, o cenário, conforme o comandante avaliou, foi diferente na segunda etapa. “Não fomos tão bons na definição e vamos analisar o que se passou no segundo tempo. No primeiro foi uma equipe e no segundo, outra. Deixamos de correr, de ter dinâmica. Não temos de lamentar, mas me preocupou muito a intensidade e o jogo”, completou o técnico, demonstrando insatisfação com a postura da equipe.

Ramón Díaz reforçou que a Libertadores é uma competição que exige constância durante os 180 minutos do mata-mata. “A Libertadores é diferente. As partidas são diferentes. Vamos buscar recuperar os atletas para estarmos fortes na volta”, afirmou, projetando a decisão em casa.

O goleiro Hugo também expressou frustração com o empate, especialmente pelo desempenho da equipe na etapa inicial. “A gente faz um jogo dominante, cria oportunidades de gols e não converte essas chances. A gente sabia que tinha qualidade superior, mas cedeu um erro que não pode acontecer nessa competição”, analisou. O jogador enfatizou que a equipe precisa ser mais eficiente para não desperdiçar a vantagem técnica.

O duelo de volta acontecerá na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Em caso de novo empate, a partida será definida nos pênaltis. Antes, o clube fecha a primeira fase do Campeonato Paulista, domingo, às 18h30, recebendo o Guarani.