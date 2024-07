Ramón Díaz festeja acerto da defesa contra o Bahia e volta da confiança ao Corinthians

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/07/2024 - 20:05 Para compartilhar:

O difícil triunfo diante do Bahia por 1 a 0, neste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi bastante comemorado pelo técnico Ramón Díaz, que viu sua equipe deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador argentino, a boa atuação da nova formação defensiva foi fundamental para segurar o qualificado adversário.

“O Bahia vem fazendo um bom campeonato e tem muitos jogadores técnicos por dentro. Queríamos sempre fechar bem por dentro e Félix, André e Cacá fizeram um grande jogo, físico. É muito difícil vencer neste estádio, foi um triunfo merecido”, afirmou Ramón Díaz, que promoveu a estreia de André Ramalho.

“Analisamos a qualidade dos jogadores que teríamos para esta partida. E vimos que desde o início da semana começamos a trabalhar taticamente, e a equipe respondeu muito bem, com determinação e agressividade. Como líbero, o André dá tranquilidade para o jogo”, explicou o técnico, que deve variar o sistema de jogo de acordo com o adversário e o local da partida.

Depois de 12 rodadas sendo vazado seguidamente no Brasileirão, o Corinthians voltou a passar com a defesa ilesa. Desde o 0 a 0 com o Fortaleza, na Neo Química Arena, que isso não ocorria.

O treinador elogiou o primeiro tempo da equipe e disse que o Corinthians está no caminho certo. “A equipe respondeu muito bem no primeiro tempo, teve alguma dificuldade no segundo, mas o Bahia te complica. Os jogadores interpretaram bem o tipo de partida que teríamos que fazer e estamos felizes”, analisou.

O auxiliar Emiliano Díaz, filho de Ramón, comemorou a volta da confiança aos jogadores e prevê objetivos mais altos do que brigar contra a queda à Série B neste Brasileiro.

“A questão é mais de confiança do que física. É mental. A pressão em um clube como o Corinthians é 24 horas, até quando está ganhando, e gostamos dessa pressão, mas a confiança do grupo é importante”, explicou o auxiliar. “Virar a chave acho que viramos contra o Criciúma. Um time que tem elenco para não ficar nesta situação, falamos sempre para os atletas que temos time para brigar mais alto. O primeiro treino não foi tão bom, mas no segundo falamos: impossível este grupo não brigar para estar em situação melhor, porque tem vontade e entrega”, disse.

Emiliano Díaz também fez questão de defender o criticado atacante Yuri Alberto, que passou novamente em branco, mas deu o passe para o gol de Romero. “O Yuri fez um primeiro tempo perfeito, talvez tenha sido o jogador mais importante hoje. Ele precisa de confiança, de carinho e de apoio da torcida, ganhamos por causa do passe dele”, comentou.