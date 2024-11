Ramón Díaz evita falar em Libertadores, mas vibra com virada: ‘Isso é Corinthians’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2024 - 20:00 Para compartilhar:

Ramón Díaz enfim está vivendo um momento de calmaria no comando do Corinthians. O treinador não conquistava quatro triunfos consecutivos na carreira desde 2021 e vibrou com a atuação alvinegra, que bateu o Vitória, de virada, por 2 a 1, neste sábado, no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e praticamente liquidou a possibilidade de rebaixamento.

Estamos felizes pelas quatro vitórias (seguidas), sabendo da importância que existia nesse jogo para conquistarmos pontos para não rebaixar. Mérito dos jogadores, em um momento difícil deram a volta por cima e conquistaram o resultado que precisávamos. O grupo deu um recado em um momento difícil que passou o Hugo, todos dentro e fora de campo para que ele desse uma resposta e se recuperasse. Isso mostra o que é o Corinthians, criamos coragem, determinação e foi uma vitória linda”, afirmou.

Com 41 pontos, o Corinthians passa a sonhar com a Libertadores, que lhe garantiria também uma vaga na Copa do Brasil de 2025, principalmente com a possibilidade da competição ter um G-9. O treinador, no entanto, ainda não quis discursar sobre o tema.

“Estamos felizes por sairmos de uma zona complicada, o grupo agiu bem, todos no clube têm nos ajudado e os torcedores também. O objetivo nas últimas cinco partidas são os 15 pontos e terminamos na posição que o Corinthians merece. Temos dois jogos em casa, queremos ganhar e com mais seis pontos estaremos brigando lá em cima. O objetivo é terminar o mais alto”, disse.

Ramón também comemorou a paralisação da competição para a Data Fifa, que dará a oportunidade de recuperar alguns jogadores para as rodadas finais. “Sempre usamos a data para recondicionamento físico, a cada período voltamos bem e vencendo. Vamos aproveitar para recuperar os jogadores e tenho certeza que voltaremos assim novamente”, completou.

O Corinthians volta a campo diante do Cruzeiro no dia 20 de novembro, quarta-feira, às 11h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 34ª rodada do Brasileirão.