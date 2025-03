Ramón Díaz elogia elenco do Corinthians e deixa em dúvida sequência do trabalho

O técnico Ramón Díaz elogiou o time do Corinthians pela conquista do título paulista, em entrevista para a TV Record, mas deixou em dúvida a sua permanência no cargo para a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e sul-americana.

“Uma conquista com tanta dificuldade e espero que sirva para que a equipe consiga seguir crescendo, com a gente ou com outro (treinador)”, disse o argentino, que passou por momentos difíceis, mas também liderou o time em grande arrancada no Brasileirão do ano passado. Antes da final, sofreu grande pressão por causa da eliminação na pré-Libertadores.

“Estou muito feliz, no momento que eu cheguei estava em situação difícil e para mim é um orgulho. Tirar do rebaixamento e em seis meses sair campeão é lindo. Só tenho a agradecer todo mundo. São 12 anos juntos (dessa comissão) e ganhamos 12 títulos e teremos um grande futuro”, continuou Ramón, que se tornou o técnico argentino com mais títulos (17), superando Helênio Herrera.

Ramón Díaz também fez questão de destacar virtudes do Palmeiras. “Diante de um time que vem de muitos títulos, uns cinco ou seis nesses últimos anos, buscando o tetra do Paulistão, tínhamos de ser inteligentes, foram dois jogos táticos e com nossos jogadores muito disciplinados.” O técnico argentino soma duas vitórias e dois empates contra o Palmeiras, com quatro gols a favor e só um contra.