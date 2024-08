Ramón Díaz elogia Corinthians comprometido em ‘partida extraordinária’, mas pede reforços

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2024 - 0:11 Para compartilhar:

Ramón Díaz não escondeu que o Corinthians passou aperto na reta final diante do Red Bull Bragantino, na vitória por 2 a 1 em Ribeirão Preto, no jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira. Plenamente satisfeito com a equipe, sobretudo no primeiro tempo, o treinador se disse muito feliz e aliviado com a “partida extraordinária” realizada. Espera que o resultado e a apresentação sirvam de motivação, mas não escondeu que precisa de mais peças e voltou a pedir reforços.

“Hoje era importante ganhar, o segundo tempo não jogamos como todos queriam, mas esse tipo de partida, em mata-mata, o importante é ganhar. Estamos felizes e a torcida deve estar feliz. E temos muita expectativa para o que vem, na volta, no jogo com o Fluminense. É ser intenso como fomos aqui hoje”, afirmou o treinador, orgulhoso com seus comandados.

“Não me surpreende a equipe do Corinthians, ela sempre tem muita vontade, quem acompanha os jogadores, o grupo, sabe disso e temos de exaltar esse espírito de compromisso”, disse o argentino, sem esconder que ainda carece de mais reforços.

“São três competições e precisamos de plantel numeroso para aguentar as três competições. Foi uma grande partida, pelo que estava necessário. É agradecer o grupo, mas necessitamos reforçar. Hoje tivemos de usar André (Ramalho) como volante. Importante o resultado para ter confiança, deixar o grupo bem. Entramos com muitas mudanças e fizemos as coisas bens”, frisou, sem esconder a preocupação de “estourar” peças.

Enquanto as peças de reposição não chegam, o esquema com três zagueiros utilizado em Ribeirão Preto deve ser mantido em mais um duelo “decisivo” contra a queda no Brasileirão. Sábado o time visita o Fluminense, no Maracanã, necessitando de pontos, de preferência acabando com a série de tropeços na competição.

“Gosto muito da equipe nesse estilo, com as características que tem. São jogadores muito rápidos, profundos, e por isso criamos bastante. Partida extraordinária, mesmo em momento difícil de defender. Adversário cresceu e soubemos defender bem, todos foram bem. Com essa linha de três a equipe se sente muito bem”, observou.

Pedro Raúl, novidade como centroavante, arrancou elogios do comandante após duas assistências e pode ser mantido diante do Fluminense. “Pedro Raúl está muito comprometido e merece os parabéns. Perdeu uma chance clara, mas lutou bastante”, disse o técnico, ressaltando a demonstração de empenho e dedicação do jogador nos treinamentos.

E o atacante também celebrou sua noite. “Excelente resultado, e fico feliz. Ramón sempre prega que o grupo é muito importante e quando falaram que eu ia jogar, estava preparado. Sou quieto, mas trabalho bastante e é importante ter vencido essa primeira partida, um excelente passo para sair classificado em casa”, disse Pedro Raúl.

Sem Yuri Alberto, machucado, ele pode ganhar a tão sonhada sequência e celebra o esquema. “Esse sistema nos beneficia, essa amplitude pelas laterais… Nosso primeiro gol veio em um contragolpe, no segundo saímos rápido e Bidu cruzou. O esquema é bom, nos dá uma chegada forte no último terço e para o centroavante é muito bom. Mas estou preparado para jogar em qualquer esquema”, garantiu.