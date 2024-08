Ramón Diaz destaca ‘inteligência tática’ do Corinthians na vitória sobre o Grêmio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 0:32 Para compartilhar:

O técnico Ramón Diaz elogiou a disposição do time do Corinthians na vitória desta quarta-feira, em Curitiba, no pênaltis, após empate sem gols no tempo normal, diante do Grêmio, que garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

“O time foi muito inteligente taticamente. Soube manter a tranquilidade durante toda a partida. Poderíamos ter vencido no segundo tempo sem a disputa de penalidades. Eu estou muito feliz pelos jogadores, que entregaram tudo, apesar de todos as dificuldades”, disse o treinador argentino em entrevista coletiva.

Um dos responsáveis pela vitória nos pênaltis, o goleiro Hugo, que defendeu uma das cobranças do time gaúcho, festejou muito. “Só tenho a agradecer a Deus, agradecer ao Corinthians pela oportunidade que está me dando. Há dois meses acabava a temporada de um time rebaixado, eu não sabia o que seria da minha carreira, mesmo depois de tudo que fiz, de ter conquistado coisas com a camisa do Flamengo, as vezes parece que as pessoas esquecem do quão vitoriosa é nossa trajetória. Mas tenho que agradecer ao Corinthians que confiou no meu trabalho, no meu potencial, tem acreditado em mim. Tenho que agradecer ao presidente, ao Fabinho (Soldado, executivo de futebol). Graças a Deus, ao meu trabalho, minha família, meus amigos e meu estafe, hoje estou aqui ajudando o clube dessa forma. Demos um passo, não conquistamos nada. O momento é de festejar.”

O goleiro, que está emprestado até o final do ano, lembrou de Cássio, seu antecessor, que também salvou o Corinthians em momentos semelhantes e atualmente está no Cruzeiro. “Falei desde quando eu cheguei, tem que respeitar o maior ídolo do Corinthians, o Cássio, tem que respeitar tudo o que ele fez, não é fácil pegar esse lugar. Estou aqui para construir minha história, respeitando o espaço de todos.”