Ramón Díaz destaca ‘caráter’ do Corinthians, mas lamenta queda na Libertadores: ‘Dói muito’

O técnico Ramón Díaz destacou o ‘caráter’ do time do Corinthians, mas lamentou eliminação na Copa Libertadores, mesmo após vencer o Barcelona de Guayaquil, por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pois precisava de pelo menos três gols de diferença para levar a decisão da vaga nos pênaltis.

“O time mostrou que tem caráter, mas é lógico que uma eliminação de Libertadores dói muito porque todos sabem da importância de disputar uma Libertadores, É uma pena que um time como Corinthians esteja fora da Libertadores. Tivemos muitas chances de passar, mesmo indo mal no jogo de ida”, disse o treinador argentino, em entrevista coletiva.

Ramón falou do desgaste da equipe e a proximidade da primeira final do Campeonato Paulista, domingo, diante do Palmeiras. “Temos que pensar que nos últimos três ou quatro partidas foram de três em três dias e o desgaste aparece. Mas a equipe tem intensidade, definição. Sempre é difícil converter três gols, mas estivemos concentrados, eles não tiveram oportunidades. Agora é descansar e recuperar fisicamente pois temos uma final no domingo.”

O técnico também comentou a atuação de Memphis Depay, um dos jogadores mais importantes do elenco. “Memphis estão sendo protagonista, não só ele, mas todo o grupo. Equipe está crescendo. Às vezes encontra dificuldades nas conclusões. Mas estamos contentes com as apresentações do Memphis. Hoje a equipe entregou a vida, mas não pudemos passar e isso dói.”

Ramón deixou no ar a possibilidade de não escalar o time titular diante do Palmeiras no Allianz Parque. “Jogadores são seres humanos e o desgaste sempre aparece. Chega uma hora que não estará 100% pelo esforço. A exigência é grande em uma equipe como o Corinthians, precisa ter competência pelos torneios que joga, sei que primeira vez uma série constante, mas não estou reclamando de nada. Tem o calendário e temos de respeitá-lo.”