Ramon Diaz desaprova atuação do Corinthians no segundo tempo do empate com o Grêmio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2024 - 23:14

Invicto após três partidas no comando do Corinthians, o técnico Ramón Diaz não aprovou o desempenho do time no segundo tempo no empate, por 2 a 2, com o Grêmio, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“O Grêmio fez jogo duro, é um time forte. Gostei do primeiro tempo, o segundo um pouco menos. Tivemos pouco tempo de recuperação e teremos pouco também para o jogo de domingo. A equipe vem fazendo um esforço enorme, de muita determinação, ímpeto. Vamos melhorar com o passar do tempo”, disse o treinador em entrevista coletiva.

“Estamos contentes porque a torcida nos apoiou de forma incrível e graças a ajuda deles o time buscou esse empate. Precisamos melhorar algumas coisas, seguramente. Queríamos vencer, mas tem um adversário, são muitos jogos em sequência”, disse o argentino.

Garro, autor do segundo gol, em belo chute de fora da área, preferiu salientar os bons resultados nas últimas partidas. “Creio que é um momento bom da equipe, não do Garro. A equipe está fazendo um bom trabalho, com intensidade, estou jogando mais em minha posição, agora estou mais próximo do gol, pelo motivo que Corinthians me contratou. Hoje estou triste, era uma partida para ganhar, não adianta lamentar, temos que levantar a cabeça e seguir. Creio que fizemos um bom trabalho.”

O jogador aproveitou para descartar a possibilidade de aceitar o assédio do River Plate. “Eu estou no Corinthians, jogo no Corinthians, é a única coisa que posso dizer. Sou jogador do Corinthians e não tenho mais o que dizer. É um grande clube para ter outras coisas na cabeça. Agradeço ao carinho da torcida.”