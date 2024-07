Ramón Diaz demonstra confiança no elenco e promete Corinthians no ataque diante do Bahia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2024 - 0:19 Para compartilhar:

O técnico Ramón Diaz creditou a vitória de virada do Corinthians sobre o Criciúma, nesta terça-feira, na Neo Química Arena, por 2 a 1, aos jogadores. Ao mesmo tempo, o treinador demonstrou confiança em ver uma equipe cada vez melhor tática e individualmente a cada jogo.

“Estou muito contente e feliz pelos jogadores e também pela torcida. Não é fácil jogar nessa situação, sendo uma equipe grande e jogar nessa situação não é fácil. A equipe demonstrou atitude. Trabalhamos só quatro dias. Vamos melhorar taticamente e individualmente. Estou feliz pelo resultado, necessitávamos ganhar. Esse é um grande clube, tem que estar acima. Vamos trabalhar para colocá-lo acima “, disse o treinador, em entrevista coletiva.

“Vitória foi muito importante para o time. Deu tranquilidade e confiança. Aos poucos o time vai melhorar. Contra o Bahia vamos em busca da vitória. Temos de ganhar, independentemente do adversário. Este grupo tem condições de enfrentar qualquer adversário do campeonato”, continuou Ramón Diaz.

O técnico se encantou com o apoio dos mais de 43 mil presentes ao estádio. “O time reagiu com a ajuda da torcida. A torcida é impressionante, incrível. Temos que felicitar, faz tempo que não vejo esse apoio da torcida. Todos os jogadores serão protagonistas. Temos que corrigir muitos erros. No primeiro tempo gostei da intensidade, mas não tivemos precisão. Aos poucos vamos melhorando, estou contente pelos jogadores.”

Ramón Diaz explicou o motivo de escolher Hugo Souza para o gol no lugar de Matheus Donelli. “Durante os treinos eu o vi trabalhar e gostei, mas todos devem continuar forte no treinamento porque vamos usar todos os jogadores do elenco.”