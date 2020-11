Ramón Díaz chega ao Rio de Janeiro para comandar o Botafogo Treinador argentino chegou em solos tupiniquins na noite de sábado para domingo

Don Ramón está em solos brasileiros. Ramón Díaz, novo treinador do Botafogo, desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada entre este sábado e domingo, no Aeroporto Galeão. O argentino assinou um contrato com o clube de General Severiano até dezembro de 2021.

Pela pandemia do novo corornavírus e as normas de segurança, não haviam muitos torcedores no local para receber Ramón Díaz. O treinador falou com a imprensa e prometeu agressividade e que buscará extrair o melhor de cada jogador durante a passagem pelo Alvinegro.

Além de Ramón, chegaram Emiliano Díaz, auxiliar-permanente, Osmar Ferreyra, segundo auxiliar, Damián Paz, analista de desempenho, e Jorge Fidal, preparador físico. A nova comissão técnica acompanhará o Botafogo na partida contra o Bahia, neste domingo, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.

