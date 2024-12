Ramón Díaz celebra 7ª vitória seguida e evita falar sobre impeachment no Corinthians

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2024 - 9:05 Para compartilhar:

Após a virada do Corinthians sobre o Criciúma, por 4 a 2, neste sábado, em Santa Catarina, o técnico Ramón Díaz demonstrou empolgação pela 7ª vitória seguida e, ao ser questionado sobre a possibilidade de impeachment do presidente Augusto Melo, disse que não poderia comentar por ter pouco tempo no clube.

“Nosso objetivo era tirar o Corinthians da briga contra o rebaixamento. Fizemos um trabalho em conjunto com o presidente e com os atletas”, afirmou o técnico argentino. “Nos blindamos e trabalhamos. Politicamente, não posso falar porque faz cinco meses que estou aqui.”

O Conselho Deliberativo do Corinthians iria se reunir na última quinta-feira para votar o impeachment de Augusto Melo, mas a sessão foi adiada para segunda-feira, sob alegação de falta de segurança. Torcidas organizadas do clube são contra a destituição do presidente neste momento, com a fase final do Brasileiro e a possibilidade de classificação para a Libertadores.

“Nunca deixamos de trabalhar. Estivemos todos juntos para cumprir o objetivo do Corinthians e poder festejar”, afirmou Ramón Díaz, que também comentou sobre a boa fase de Yuri Alberto, que assumiu a liderança da lista de artilheiros do Brasileiro, com 13 gols.

“O grupo está colocando o Yuri em condições de fazer esses gols. O Romero deu dois passes para ele. Está em um grande momento, não podemos bobear como fizemos no primeiro tempo. O próprio Yuri perdeu um gol no primeiro tempo”, afirmou. “É um jogador muito importante. Sobre o ano que vem não há nada resolvido. Quando você tem um goleador consegue grandes resultados.”

Com 50 pontos, o Corinthians disputa com Bahia (50) e Cruzeiro (48) as duas vagas restantes para a disputa da Copa Libertadores. O time do técnico Ramón Díaz volta a campo na terça-feira e enfrenta o Bahia, na Neo Química Arena, e fecha a participação na competição nacional no domingo, em Porto Alegre, diante do Grêmio.