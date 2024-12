Ramón Díaz aponta Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro em seleções nacionais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/12/2024 - 23:55 Para compartilhar:

Ramón Díaz dividiu o sucesso atual do time do Corinthians com a boa fase do elenco, mas fez questão de destacar, em entrevista coletiva, besta terça-feira, após a vitória sobre o Bahia, na Neo Química Arena, o trabalho feito pelo trio de ataque formado por Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro.

“Da nossa parte, como comissão técnica, temos objetivos: que Yuri Alberto vá a seleção, que seja artilheiro, que Memphis volte à seleção holandesa, e que Garro possa ter uma chance na seleção argentina. São objetivos claros, espero que em breve eles possam jogar”, disse o treinador argentino.

Yuri Alberto, artilheiro do Brasileirão com 14 gols e autor de 30 na temporada, igualando-se a Pedro, do Flamengo, na liderança da artilharia, teve uma análise mais longa por parte do treinador. “Mesmo nos momentos ruins ele vinha com um sorriso incrível. Muitas vezes aqui nas entrevistas me perguntavam porque não tirávamos ele. Aí está. Tomara que ele possa ficar, é um jogador importante para nós, vamos tentar convencê-lo… Mas não depende de nós.”

Yuri Alberto deverá ser sondado por clubes europeus durante a janela de transferências no início do ano. “Isso já não depende de nós, depende do jogador, da diretoria. Fico feliz porque o Yuri é um exemplo de vida. Falei hoje para ele que a filha dele tem que estar orgulhosa dele. Ele é um exemplo para a garotada, que tem sempre que acreditar e trabalhar”, disse o auxiliar técnico Emiliano Díaz.