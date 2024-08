Ramón Díaz aponta tensão no Corinthias após empate: ‘Time está preocupado com esta situação’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2024 - 19:33 Para compartilhar:

Em entrevista coletiva concedida após o empate por 1 a 1 contra o Juventude na Neo Química Arena neste domingo, em São Paulo (SP), o técnico Ramón Díaz disse que entende a cobrança da torcida com o desempenho do time. “A gente agradece. Os jogadores estão preocupados de não sair dessa situação. Todos nós nos sentimos com muita raiva pois não fomos superiores com dois a mais. A pressão existe. Mas vimos que a equipe tenta, e um dia vai chegar.”

Questionado sobre o que faltou para o Corinthians ganhar, Díaz afirmou que “não faltou gol”. “Geramos bastante gente no ataque para definir, mas o grupo não soube resolvê-lo. Era para o grupo ter hoje um triunfo”.

“A gente queria um pouco mais de profundidade”, disse Emiliano Díaz, auxiliar de Ramón. “Por isso colocamos o Coronado para jogar com o Garro, mas a linha baixa deles não ajudou”, afirmou. “Tem muita continuidade de partidas. Vimos que a equipe não teve cabeça hoje. Vamos seguir trabalhando e preocupados em recuperar.”

Sobre o gol no começo da partida e a aparente falta de foco do time, Emiliano disse: “A gente já sabe disso, que temos de entrar mais ligados. Agora, não há outro jeito senão seguir trabalhando. O grupo está trabalhando por outra coisa. Está claro que a equipe precisa disso (reforços). Em um time grande passa tudo muito rápido”. Emiliano admitiu que a parte da equipe que mais dá trabalho é o ataque: “Está claro que a gente cria situações em todos os jogos”.

Ainda de acordo com Emiliano, há dificuldade em fechar com reforços. “A gente sabe da qualidade (do Thalles Magno), mas o mercado tem tempos. Temos que continuar tendo um grande time. E finalizou, perguntado sobre a possibilidade de o Corinthians abrir mão de alguma das copa nas quais participa: “A prioridade nem sempre vai ser o Brasileirão. Temos de disputar todas as competições”.