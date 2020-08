Ramon destaca entendimento tático dos jogadores após vitória do Vasco: ‘Estavam muito conscientes’ Treinador do Cruz-Maltino gostou do desempenho da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Sport na partida de estreia no Campeonato Brasileiro, em São Januário

O Vasco estreou no Campeonato Brasileiro com o pé direito, com uma vitória, por 2 a 0, sobre o Sport, em São Januário. Após a partida, o técnico Ramon Menezes atribuiu o bom desempenho ao fato dos jogadores terem seguido à risca as orientações passadas nos treinamentos. O comandante vascaíno elogiou a entrega do grupo.

– A gente já sabia das dificuldades que iria enfrentar. Por ser estreia de campeonato, sempre cria aquela ansiedade normal. Sabíamos que íamos enfrentar esse lado, mas os jogadores estavam muito conscientes, a semana foi muito boa e foi o retrato do jogo. A gente vem treinado muito. Tivemos a oportunidade de ver o adversário jogar na primeira rodada, fizemos um estudo legal deles. Conseguimos, sobretudo no primeiro tempo, ter o controle do jogo. Dificultamos as ações do adversário, que é a nossa tônica.saio muito contente pela vitória. A torcida do Vasco está contente. Já falei no vestiário que a vitória é dos jogadores, fruto de um grande entendimento de um trabalho. É descansar e pensar no São Paulo já – disse Ramon à Vasco TV.

Autor dos dois gols da partida, o volante Fellipe Bastos ganhou elogios do treinador.

– Conheço muito bem o Fellipe desde que cheguei no Vasco, é um jogador muito importante no grupo. A gente sempre conversou olho no olho. A gente conversa muito e fala muito sobre posicionamento. A mudança de comportamento dele foi excepcional e de posicionamento. É um jogador muito forte, está conseguindo pressionar e encurtar na fase defensiva. E, na fase ofensiva, se você pegar a carreira do Fellipe, vê que é um jogador que, quando enxerga o jogo de frente, tem um bom passe e um chute preciso de fora da área. E agora chegando um pouco mais e com um pouco mais de liberdade, ele está conseguindo fazer o que se espera dele. Hoje ele teve uma atuação fantástica – completou Ramon.

Ramon também avaliou como positiva a atuação defensiva do Vasco. Apesar de ainda exergar ajustes a serem feitos, ele saiu satisfeito.

– É muito difícil você manter o mesmo nível de pressão o jogo todo, até porque o adversário tem muita qualidade. A fase defensiva foi muito boa. Se o time não tivesse organização no início do segundo tempo, poderíamos ter tomado o gol. O comportamento da fase defensiva foi excepcional. Vou ver o jogo depois, há algumas correções a serem feitas. Poderíamos ter um pouco mais de tranquilidade ou imprimir mais velocidade ao recuperar a bola. A inatividade dos atletas vem prejudicando também, a gente ficou algum tempo sem jogar no Brasileiro. Fizemos somente três amistosos

O Vasco volta a campo no próximo domingo, quando recebe o São Paulo, às 16h, em São Januário. A partida é válida pela 3ª rodada do Brasileirão.

