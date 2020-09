Ramon destaca coletivo do Vasco após vitória: ‘Entrega, espírito e atitude’ Treinador do Cruz-Maltino voltou a elogiar os atletas após a primeira vitória em clássicos no ano sobre o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e projetou sequência contra o rival

A vitória do Vasco, por 3 a 2 sobre o Botafogo, a primeira em clássicos no ano foi foi muito comemorada pela comissão técnica cruz-maltina, após uma partida equilibrada. O técnico Ramon Menezes voltou a destacar o coletivo como ponto forte da sua equipe, como tem feito em praticamente todas as coletivas de imprensa.

– Tenho respeito muito grande pelo adversário. É bem treinado, tem ótimos jogadores. A ideia de jogo deles é interessante, a gente estudou muito. Foi o primeiro jogo de três finais que vamos ter pela frente. Hoje a gente ganhou. Sempre falo dos atletas e destaco a entrega, hoje tiveram espírito e atitude – comemorou Ramon, ao analisar a partida na Vasco TV.

O treinador também destacou a confiança que foi gerada pelo primeiro triunfo contra rivais do Rio de Janeiro em 2020. Foi o quinto clássico do time de São Januário na atual temporada, que ainda não havia vencido.Botafogo e Vasco voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira e no dia 23 de setembro, pela quarta fase da Copa do Brasil.

– É muito bom ganhar, é muito importante ter sequencia de vitórias e se manter na parte alta da tabela. É difícil, é muito equilibrado. Todos os jogos têm a sua importância, todos são desicivos. Entramos em campo assim. Do outro lado, tem um cara muito experiente e inteligente, que é o Paulo Autuori. A gente sabia de todas essas dificuldades ao ver o Botafogo jogar. Vamos trabalhar. Vamos ter duas finais. Vamos recuperar para que a gente possa fazer um grande jogo novamente – concluiu Ramon.

